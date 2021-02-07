Коронавирус в Томской области: данные за 7 февраля

85 случаев коронавируса за сутки подтвердили официально в Томской области, сообщает оперштаб. Шесть пациентов умерли от коронавируса. Общее число заболевших достигло 28 862 человека, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек.
«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в оперштабе.
За все время от коронавируса в Томской области, по официальным данным, умерли 277 человек.
Ранее томичи жаловались, что у них не берут ПЦР-тесты. По их мнению, темпы роста заболевания снизились именно из-за этого. В облздраве объяснили: вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.
За последние сутки в России выявлено 16 048 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 432 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 19 884 человека.
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