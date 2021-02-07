Коронавирус в Томской области: данные за 7 февраля

85 случаев коронавируса за сутки подтвердили официально в Томской области, сообщает оперштаб. Шесть пациентов умерли от коронавируса. Общее число заболевших достигло 28 862 человека, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции шести человек.





«Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет, ожирение, хроническая болезнь почек, онкологическое заболевание и др. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — отметили в оперштабе.





За все время от коронавируса в Томской области, по официальным данным, умерли 277 человек.