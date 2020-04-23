Коронавирус в Томской области. Данные за 23 апреля

Девять случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в регионе. Все девять заболевших – жители Томска. Пять человек находятся на самоизоляции, двое в инфекционном отделении больницы № 3, двое в респираторном госпитале, развернутом в медсанчасти № 2 Томска, сообщает пресс-служба администрации региона.





«Привозных» случаев не зарегистрировано. Восемь заболевших – контактные с инфицированными ранее, источник заболевания еще одного пациента устанавливают эпидемиологи.





У тех, кто находится на самоизоляции, симптомов болезни нет, их состояние удовлетворительное. Два пациента, госпитализированные в больницу № 3, имеют признаки ОРВИ. Еще у двух пневмония, они находятся на лечении в МСЧ № 2, один из них подключен к ИВЛ. Всего к аппаратам ИВЛ подключены четверо больных COVID-19, у всех сопутствующие хронические заболевания, осложняющие течение болезни. Состояние троих тяжелое, но стабильное, у четвертого – близко к критичному, он в группе риска по возрасту.





Среди заболевших коронавирусной инфекцией девять человек относятся к группе риска по возрасту (старше 60 лет), средний возраст заболевших – 43 года.

За сутки в Томской области взято на исследование 968 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 12 500 исследований.





В Томской области зарегистрировано 52 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 48 находятся на лечении.

