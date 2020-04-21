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21 апреля,
2020
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Коронавирус в Томской области. Данные за 21 апреля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области зарегистрированы 37 случаев заболевания коронавирусом, из них четыре человека выздоровели, 33 находятся на лечении. 


За сутки в Томской области специалисты подтвердили четыре новых случая заболевания COVID-19. ​


Один случай заболевания «привозной» из Санкт-Петербурга, остальные — контактные с заболевшими ранее. Один из контактных госпитализирован в инфекционное отделение больницы № 3 Томска, трое на самоизоляции.

Пациенты не входят в группу риска по возрасту и по сопутствующим заболеваниям. Состояние всех удовлетворительное, болезнь протекает в бессимптомной форме либо с незначительными катаральными явлениями.


Два человека, ранее госпитализированных с COVID-19 в медико-санитарную часть № 2 Томска, остаются на искусственной вентиляции легких, их состояние стабильно тяжелое.


Всего с респираторными заболеваниями в стационары Томской области госпитализированы 156 человек. Из них в респираторном госпитале МСЧ № 2 на лечении находятся 119 человек (у 94 пациентов анализы на коронавирус отрицательные, у 10 – положительные, 15 анализов в работе), 27 человек – в инфекционном отделении больницы № 3 Томска (у 13 пациентов анализы отрицательные, у девяти положительные, у пяти в работе), у шести госпитализированных в детскую инфекционную больницу им. Сибирцева и четырех госпитализированных в Колпашевскую районную больницу  анализы на коронавирус отрицательные.



Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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