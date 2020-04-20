Коронавирус в Томской области. Данные за 20 апреля

20 апреля в Томской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими.





Трое из четверых госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 Томска, их самочувствие удовлетворительное, имеются признаки ОРВИ. Один находится на самоизоляции, признаков заболевания у пациента нет.





Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, «привозных» случаев в последнее время в регионе не зафиксировано, но в ближайшее время появятся новые из-за выявленных случаев нарушения режима самоизоляции.





Вице-губернатор прокомментировал состояние двоих вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай в Томскую область. «Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было», – сказал Иван Деев, уточнив, что их случаи заражения зарегистрированы в Республике Алтай.