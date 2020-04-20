Коронавирус в Томской области. Данные за 20 апреля

20 апреля в Томской области зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У одного из заболевших COVID-19 обнаружен в результате медосмотра перед началом вахтовой смены. Анализы на коронавирус у его коллег и близких родственников отрицательные. Еще три новых случая – контакты с ранее заболевшими.
Трое из четверых госпитализированы в инфекционное отделение больницы №3 Томска, их самочувствие удовлетворительное, имеются признаки ОРВИ. Один находится на самоизоляции, признаков заболевания у пациента нет.
Как сообщил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, «привозных» случаев в последнее время в регионе не зафиксировано, но в ближайшее время появятся новые из-за выявленных случаев нарушения режима самоизоляции.
Вице-губернатор прокомментировал состояние двоих вахтовиков, вернувшихся из Республики Алтай в Томскую область. «Сейчас заболевшие находятся на карантине, контактов по возвращении в Томскую область у них не было», – сказал Иван Деев, уточнив, что их случаи заражения зарегистрированы в Республике Алтай.
Всего в больницы Томской области с респираторными заболеваниями госпитализирован 151 человек. В медсанчасти №2 Томска проходят лечение 115 человек (анализы на коронавирус у 81 пациента отрицательные, у девяти – положительные, у 25 – на исследовании). В больнице №3 Томска – 26 (анализы на коронавирус у 13 пациентов отрицательные, у восьми положительные, пять в работе). В детской инфекционной больнице имени Сибирцева – шесть (у всех анализы на коронавирус отрицательные). В Колпашевской районной больнице – четыре (у всех анализы на коронавирус отрицательные).
Двое пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В инфекционных отделениях больниц других муниципальных образований госпитализированных с респираторными заболеваниями нет.
В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 36 человек, заболевших среди них нет.
В Томской области зарегистрированы 33 случая заболевания коронавирусом: четыре человека выздоровели, 29 на лечении.
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