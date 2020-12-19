Коронавирус в Томской области: данные за 19 декабря

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За сутки в Томской области коронавирусом заразились 193 человека. Всего с начала пандемии выявили 22 177 случаев COVID-19, сообщает оперштаб. Северск в эту статистику не входит.

По информации регионального оперштаба, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 188 человек. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53 человек, у 138-ми признаки ОРВИ, у двоих пневмония.



В обсерваторе находятся 10 человек.



За весь период в Томской области установлены 22 177 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 541, умерших 201.