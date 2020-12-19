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19 декабря,
2020
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Коронавирус в Томской области: данные за 19 декабря

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За сутки в Томской области коронавирусом заразились 193 человека. Всего с начала пандемии выявили 22 177 случаев COVID-19, сообщает оперштаб.  Северск в эту статистику не входит. 

Коронавирус в Томской области: данные за 19 декабря

По информации регионального оперштаба, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 188 человек. Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 53 человек, у 138-ми признаки ОРВИ, у двоих пневмония.

В обсерваторе находятся 10 человек.

За весь период в Томской области установлены 22 177 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 17 541, умерших 201. 

Коронавирус в Томской области: данные за 19 декабря

За последние сутки в России зафиксировано 28 209 новых случаев коронавируса. Выздоровели 26 109 человек, скончались — 585 пациентов. В общей сложности COVID-19 в России заболели 2 819 429 человек,  умерли – 50 347 человек. Выздоровели от COVID-19 — 2 254 742 человек.


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