Коронавирус в Томской области: данные за 14 февраля

За последние сутки медики выявили 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболели больше 29 тысяч человек. Данные Северска в эту статистику не входят.