Коронавирус в Томской области: данные за 14 февраля

За последние сутки медики выявили 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболели больше 29 тысяч человек. Данные Северска в эту статистику не входят.
По официальной информации, за все время скончались от коронавируса в Томской области 290 человек.
По последним данным, 12 февраля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 7 126 случаев заболевания COVID-19, 6 836 человек выздоровели.
В России за последние сутки выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, подтверждено 430 летальных исходов, выздоровели 15 194 человека.
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