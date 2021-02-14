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14 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные за 14 февраля

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

За последние сутки медики выявили  68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Томской области. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболели больше 29 тысяч человек. Данные Северска в эту статистику не входят. 

Коронавирус в Томской области: данные за 14 февраля

По официальной информации, за все время скончались от коронавируса в Томской области 290 человек. 

Коронавирус в Томской области: данные за 14 февраля


По последним данным, 12 февраля в Северске с начала пандемии было зарегистрировано 7 126 случаев заболевания COVID-19, 6 836 человек выздоровели.

В России за последние сутки выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, подтверждено 430 летальных исходов, выздоровели 15 194 человека. 


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