Коронавирус в Томской области. Данные на 9 мая 2021 года

25 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 16 человек. О летальных случаях не сообщается.





С начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 32 334 человека. Из них уже выписали 31 307 пациентов. Скончались 411 человек.





В эту статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 5 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 44​ ​​ пациента,​ 22​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.



Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,8 млн пациентов. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,49 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 500 112 человек.



За весь период в России от коронавируса скончалось 113 326 человек.

