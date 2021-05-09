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09 мая,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 9 мая 2021 года

ТВ2
ТВ2
17 минут назад

25 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 16 человек. О летальных случаях не сообщается.


С начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 32 334 человека. Из них уже выписали 31 307 пациентов. Скончались 411 человек. 


В эту статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 5 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 44​ ​​ пациента,​ 22​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,8 млн пациентов. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,49 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 500 112 человек. 
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 113 326 человек.

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