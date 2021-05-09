Коронавирус в Томской области. Данные на 9 мая 2021 года

25 новых случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 16 человек. О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии в Томской области коронавирусом заболели 32 334 человека. Из них уже выписали 31 307 пациентов. Скончались 411 человек.
В эту статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 5 мая на территории Северска выявлено 7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 44 пациента, 22 пациента получают лечение амбулаторно.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4,8 млн пациентов. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,49 млн человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 500 112 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 113 326 человек.