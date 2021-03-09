Коронавирус в Томской области. Данные на 9 марта

32 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 74 пациента.





Общее число заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 30620 человек. Выписали — 28930 человек. Скончались, по официальным данным, 326 пациентов. По данным Росстата, на конец января 2021 года от коронавируса умерли 404 пациента. От других болезней на фоне ковида — 571 пациент.