Коронавирус в Томской области. Данные на 9 марта

32 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 74 пациента.
Общее число заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 30620 человек. Выписали — 28930 человек. Скончались, по официальным данным, 326 пациентов. По данным Росстата, на конец января 2021 года от коронавируса умерли 404 пациента. От других болезней на фоне ковида — 571 пациент.
Общее число россиян, которые заболели ковидом, составляет 4, 3 млн . За последние сутки в России выявлено 9 445 случаев, выписали 9 931 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3,9 млн человек. Под медицинским наблюдением остаются 517 797 человек.
За весь период в России от коронавируса скончалось 89 809 человек.
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