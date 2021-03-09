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09 марта,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 9 марта

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

32 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 74 пациента.


Общее число заболевших с начала пандемии в Томской области составляет 30620 человек. Выписали — 28930 человек. Скончались, по официальным данным, 326 пациентов. По данным Росстата, на конец января 2021 года от коронавируса умерли 404 пациента. От других болезней на фоне ковида — 571 пациент.

Общее число россиян, которые заболели ковидом, составляет 4, 3 млн . За последние сутки в России выявлено 9 445 случаев, выписали 9 931 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3,9 млн человек. Под медицинским наблюдением остаются 517 797 человек.
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 89 809 человек.


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