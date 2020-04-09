Коронавирус в Томской области. Данные на 9 апреля

На утро 9 апреля в инфекционных отделениях медучреждений Томской области с респираторными заболеваниями находятся 16 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.





У 14 пациентов результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции отрицательные, у одного положительный, анализы еще одного пациента направлены на исследование.





В обсерваторе на 14-дневной изоляции находятся 19 человек.





В Томской области было зафиксировано четыре случая коронавируса. Трое человек выздоровели, самочувствие пациента, диагноз которого был подтвержден 8 апреля, удовлетворительное. Он изолирован в медицинское учреждение и получает симптоматическое лечение. Анализы контактных с ним людей переданы на исследование.





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