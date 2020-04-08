Коронавирус в Томской области. Данные на 8 апреля

По данным на 14.00 8 апреля в инфекционном отделении больницы № 3 Томска находятся 11 пациентов, в детской больнице имени Сибирцева – пять. У всех анализы на наличие коронавирусной инфекции отрицательные.



В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.



В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 12 человек, заболевших среди них нет.





По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 6 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1,27 млн человек. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 1,430 млн человек, около 293 тыс. выздоровели.





По данным на 8 апреля, количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России превысило 1 тысячу человек. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 составило 7497 человек. В Томской области зафиксировано три случая коронавируса. Одна пациентка уже выздоровела.





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