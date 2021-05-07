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07 мая,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 7 мая

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Ковидом заболел еще 21 житель Томской области. Выздоровели столько же человек. О летальных случаях не сообщается. 


С начала пандемии COVID-19 официально подтвердили у 32 286 человек, выздоровели 31 275 томичей.


В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 05 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 44​ ​​ пациента,​ 22​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.

В целом, в стране ковид подтвердился у 4 863 514 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 480 360  пациентов.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.05.2021 остаются 503 199 человек. За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 112 622 человека. 

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