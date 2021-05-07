Коронавирус в Томской области. Данные на 7 мая

Ковидом заболел еще 21 житель Томской области. Выздоровели столько же человек. О летальных случаях не сообщается.
С начала пандемии COVID-19 официально подтвердили у 32 286 человек, выздоровели 31 275 томичей.
В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 05 мая на территории Северска выявлено 7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 44 пациента, 22 пациента получают лечение амбулаторно.
В целом, в стране ковид подтвердился у 4 863 514 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 480 360 пациентов.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 07.05.2021 остаются 503 199 человек. За весь период в России, по данным оперштаба, от коронавируса скончалось 112 622 человека.