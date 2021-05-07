Коронавирус в Томской области. Данные на 7 мая

Ковидом заболел еще 21 житель Томской области. Выздоровели столько же человек. О летальных случаях не сообщается.





С начала пандемии COVID-19 официально подтвердили у 32 286 человек, выздоровели 31 275 томичей.







В данную статистику не входят данные по Северску. По состоянию на 05 мая​​ на территории Северска выявлено​ ​7603 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 7447 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 44​ ​​ пациента,​ 22​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.