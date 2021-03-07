Коронавирус в Томской области: данные на 7 марта

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За сутки в Томской области выявили 35 случаев коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. За все время пандемии в регионе подтверждено более 30,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Данные Северска не входят в эту статистику.

За сутки в Томской области выздоровели 86 пациентов. С начала пандемии выписаны по выздоровлению в регионе 28 765 заболевших. За последние сутки о смерти от коронавируса в Томске ничего не сообщается.