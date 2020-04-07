Коронавирус в Томской области: данные на 7 апреля

На утро 7 апреля в инфекционных отделениях Томска находится 21 человек: 13 — в больнице № 3, восемь — в детской больнице им. Сибирцева, сообщает пресс-служба обладминистрации.





У всех пациентов детской больницы анализы на коронавирус отрицательные. У 10 пациентов горбольницы № 3 также коронавирус не подтвержден, у трех вновь поступивших анализы на исследовании.





В инфекционных отделениях больниц других муниципалитетов пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию нет.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 10 человек, заболевших среди них нет.





В Томской области по-прежнему три случая коронавируса: одна пациентка уже вылечилась, два человека в настоящий момент болеют коронавирусной инфекцией. ​​Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек





В регионе действует режим полной самоизоляции. До 15 апреля томичам рекомендуется сидеть дома. На улицу можно выходить, если надо в ближайший магазин за продуктами, на работу, выбросить мусор или погулять с собакой.









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