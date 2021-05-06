Коронавирус в Томской области: данные на 6 мая

За минувшие сутки в регионе выявили 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Еще 25 человек выздоровели от COVID-19, о летальных случаях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Томской области с начала пандемии было зарегистрировано 32 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 31 229 человек выздоровели, 407 скончались.





Также сообщается, что с начала пандемии выздоровели 31 254 томича, 25 из них за последние сутки. Добавим, что данные по ЗАТО Северск в статистике не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 6 мая в Северске с начала пандемии зарегистрировано 7600 случаев заболевания COVID-19, 7446 человек выздоровели.