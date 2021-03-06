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06 марта,
2021
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Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 6 марта

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За сутки в Томской области подтвердили коронавирусную инфекцию у 37 человек, пять человек скончались.  Об этом сообщает региональный оперштаб. Данные по Северску не входят в эту статистику. 

Коронавирус в Томской области: данные на 6 марта

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, хроническая сердечная недостаточность, хроническая ишемия головного мозга, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — пояснили в оперштабе. 


Общее число умерших от коронавируса в регионе, по официальным данным, составляет 326 пациентов. За сутки выздоровели больше 90 человек. За все время пандемии выздоровели — 28 679.


В России за последние сутки подтвердили заражение коронавирусной инфекцией у 11 022 человек.



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