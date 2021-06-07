Коронавирус в Томской области: данные на 6 июня

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Томской области выявили 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек выздоровели. Умерших нет.

Общее число умерших пациентов от коронавируса, по официальным данным, в регионе составляет 440 человек. Выписали 31 846 пациентов. Заболели с начала пандемии 33 037 человек.





Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 2 июня на территории Северска выявлено​ ​7726 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7544 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 50​ ​​пациентов,​ 33​ ​​пациента получают лечение амбулаторно.





Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.





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