Коронавирус в Томской области: данные на 6 июня

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Томской области выявили 31 случай заражения коронавирусной инфекцией. Шесть человек выздоровели. Умерших нет.
Общее число умерших пациентов от коронавируса, по официальным данным, в регионе составляет 440 человек. Выписали 31 846 пациентов. Заболели с начала пандемии 33 037 человек.
Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 2 июня на территории Северска выявлено 7726 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 7544 человека. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 50 пациентов, 33 пациента получают лечение амбулаторно.
Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.
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