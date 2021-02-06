Коронавирус в Томской области: данные на 6 февраля

87 случаев коронавируса за сутки подтвердили официально в Томской области, сообшает оперштаб. Общее число заболевших достигло 28 777 человек, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.
Ранее томичи жаловались, что у них не берут ПЦР-тесты. По их мнению, темпы роста заболевания снизились именно из-за этого. В облздраве объяснили: вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.
За последние сутки в России выявлено 16 627 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 497 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 831 человек.