Коронавирус в Томской области: данные на 6 февраля

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87 случаев коронавируса за сутки подтвердили официально в Томской области, сообшает оперштаб. Общее число заболевших достигло 28 777 человек, без учета жителей Северска, где ковидом болеют свыше 7 тысяч человек.

Ранее томичи жаловались, что у них не берут ПЦР-тесты. По их мнению, темпы роста заболевания снизились именно из-за этого. В облздраве объяснили: вышло новое постановление, согласно которому тесты берутся только у определенных категорий граждан.