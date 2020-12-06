Коронавирус в Томской области: данные на 6 декабря

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За сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в Томской области у 210 человек. Число выявленных в регионе случаев превысило 19,6 тыс. Данные Северска не входят в эту статистику.

По информации ИЦК, Томская область по итогам суток поднялась на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 36-м месте. Сегодня поставлено 210 положительных диагнозов COVID-19, на 5 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших не превышает число заболевших — 205 человек выписаны из стационаров.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 121-го человека, у 79-ти признаки ОРВИ, у 10-ти – пневмония.



В обсерваторах находятся 22 человека.



За весь период в Томской области установлены 19 653 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 14 825, умерших 178.



Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1,02 %. Наличие коечного фонда — 34 %.

