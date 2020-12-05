Коронавирус в Томской области: данные на 5 декабря

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Коронавирусную инфекцию за сутки по результатам тестов выявили у 205 жителей Томской области. Общее число заболевших превышает 19,4 тысячи человек. За сутки умерли четыре человека. По официальным данным, всего от пандемии коронавируса в регионе скончались 178 человек. Статистика по Северску не входит в эти данные.

Как передает ИЦК, Томская область по итогам суток поднялась на две позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 35-м месте. Сегодня поставлено 205 положительных диагнозов COVID-19, на 12 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших по-прежнему превышает число заболевших — 213 человек выписаны из стационаров.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 115 человек, у 72-х признаки ОРВИ, у 18-ти пневмония.



В обсерваторах находится 21 человек.



По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по хроническим заболеваниям, а трое - и по возрасту. Так, пациенты страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической ишемией головного мозга, хроническими болезнями почек, ожирением. Коронавирусная инфекция у них осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.



За весь период в Томской области установлено 19 443 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 14 620, умерших 178.



Коэффициент распространения инфекции в Томской области составляет 1, 2%. Наличие коечного фонда — 31,2%.

В России зафиксировано 28 782 новых случая коронавируса. За сутки подтверждено 508 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 27 644 человека.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 431 731 случай, за весь период по России умерло – 42 684 человека, выписано по выздоровлению по России – 1 916 396 человек.