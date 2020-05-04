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04 мая,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 4 мая

ТВ2
ТВ2
43 минуты назад

В Томской области за сутки выявили девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У 14-ти человек контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление, сообщает региональный оперштаб. 


Шесть из девяти человек госпитализированы с симптомами ОРВИ в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти № 2 областного центра, двое из них входят в группу риска по возрасту.  Источниками заболевания восьми человек стали контакты с ранее заболевшими, у одного – причины заражения устанавливаются эпидемиологами.


Сегодня лечение в стационарах проходят 59 пациентов с COVID-19, к аппаратам ИВЛ подключены пять больных, из них двое на инвазивной вентиляции легких, трое – на масочной.


В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 49 человек, анализы на коронавирусную инфекцию у всех отрицательные.


За сутки взято на исследование 743 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 21 690 исследований.


«Благодаря слаженной работе эпидемиологов и правоохранительных органов, ситуация в регионе стабильная и контролируемая, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Мы знаем об источниках заражения, вовремя изолируем контактных лиц и тех, кто успел контактировать с контактными. Большинство устало от режима самоизоляции, однако никакой расслабленности быть не должно. Нужно продолжать соблюдать все меры предосторожности, беспечности эпидемия не прощает».



В Томской области зарегистрировано 128 случаев заболевания коронавирусом: 85 человек находятся на лечении, 41 человек  выздоровел, двое умерли.


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