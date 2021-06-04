Добрые новости
04 июня,
2021
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 4 июня

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области за сутки выявили еще 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 11 человек – выздоровели, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Коронавирус в Томской области: данные на 4 июня

Таким образом, всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 32 967 человек.

Всего с начала пандемии в Томской области после COVID-19 выздоровели 31 835 человек, из них 11 за минувшие сутки.

Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 4 июня, на территории Северска зарегистрировано 7 732 случая заболевания COVID-19, 7 552 человека выздоровели.


Всего 4 июня в России зарегистрировано около 5,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 4,7 миллиона человек выздоровели.


Напомним, что глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.