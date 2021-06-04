Коронавирус в Томской области: данные на 4 июня

В Томской области за сутки выявили еще 27 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 11 человек – выздоровели, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

Таким образом, всего с начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заразились 32 967 человек.

Всего с начала пандемии в Томской области после COVID-19 выздоровели 31 835 человек, из них 11 за минувшие сутки.

Северск в эту статистику не входит. По состоянию на 4 июня, на территории Северска зарегистрировано 7 732 случая заболевания COVID-19, 7 552 человека выздоровели.







Всего 4 июня в России зарегистрировано около 5,1 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 4,7 миллиона человек выздоровели.



Напомним, что глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.

