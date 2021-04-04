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04 апреля,
2021
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Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 4 апреля

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

23 новых случая коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 27 пациентов, о новых  летальных случаях не сообщается. 

За весь период пандемии в регионе подтверждено 31 493 случая заражения инфекцией. По состоянию на 1 апреля в Северске выявлено ​7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.

Коронавирус в Томской области: данные на 4 апреля
Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлено 8817 случаев COVID-19. За  все время пандемии в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у 4,58 миллиона человек. За все время от коронавируса скончались 100,4 тысячи человек. Выздоровели 4,2 миллиона человек.

За февраль 2021 от коронавирусной инфекции в Томской области умерли, по данным Росстата, 87 человек. 


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