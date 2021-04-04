Коронавирус в Томской области: данные на 4 апреля

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23 новых случая коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 27 пациентов, о новых летальных случаях не сообщается.

За весь период пандемии в регионе подтверждено 31 493 случая заражения инфекцией. По состоянию на 1 апреля в Северске выявлено ​7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.

Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в России выявлено 8817 случаев COVID-19. За все время пандемии в стране коронавирусную инфекцию обнаружили у 4,58 миллиона человек. За все время от коронавируса скончались 100,4 тысячи человек. Выздоровели 4,2 миллиона человек.