Коронавирус в Томской области: данные на 4 апреля

В Томской области нет новых подтвержденных случаев коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб.



В больнице № 3 Томска находятся 15 пациентов: у 11 диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе. В Северске сейчас один пациент, его диагноз на коронавирус отрицательный.



В детской инфекционной больнице имени Сибирцева находятся 12 пациентов: у восьми диагноз на коронавирусную инфекцию отрицательный, у четверых ПЦР-тесты в работе.



Власти отмечают, что в Томской области по-прежнему два пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса: их ПЦР-тесты показали положительный результат 26 и 29 марта. Оба заболевших изолированы.





Всего на сегодня в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 34 смерти, выздоровел 281 человек.



Напомним, до 15 апреля в Томской области действует режим полной самоизоляции. Региональный штаб просит жителей не выходить из дома без особой необходимости и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.





Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина. За нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекшие массовое заболевание или отравление людей, вводятся штрафы до 700 тысяч рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет. Если подобные действия приведут к смерти человека, наказание предусматривает штраф от одного до двух миллионов рублей либо ограничение свободы до четырех лет, принудительные работы на срок от двух до пяти лет, лишение свободы на тот же срок.



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