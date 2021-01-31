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31 января,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 31 января

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Медики в Томской области диагностировали коронавирус за сутки у 91 человека. Выздоровели 115 жителей региона, сообщает оперштаб. 

Коронавирус в Томской области: данные на 31 января

Всего в Томской области в общей сложности зарегистрировано 28 234 случая заражения коронавирусом. Как сообщает оперштаб, за сутки в Томской области выздоровели от вируса 115 человек. За все время — 25 395. Скончались от коронавируса в области 263 человека. 


В эту статистику не входят данные по Северску. 

Коронавирус в Томской области: данные на 31 января

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