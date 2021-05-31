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31 мая,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 31 мая

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

25 новых случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выписали десять человек. О летальных случаях не сообщается.

С начала пандемии в регионе ковид подтвердился у 32 856 человек. 31 777 уже выздоровели. Скончались, по официальным данным, 436 пациентов.

Ранее глава Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий масочный режим до конца июня. При посещении общественных учреждений, включая торговые центры, пункты питания, других учреждений сферы услуг и образования необходимо обязательно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования — правильно носить маски, обрабатывать руки, соблюдать социальную дистанцию.


На конец 2020 года было 2810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так, на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.  


Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта. 


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