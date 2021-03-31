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31 марта,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 31 марта

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

31 новый случай коронавируса подтвердился в Томской области за сутки. Выздоровело 24 пациента. О летальных случаях не сообщается.

В целом с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 31 387 человек. Выписали 30 294 пациента.

По состоянию на 31.03.2021​​ на территории Северска выявлено​ ​7462 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 7286 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 85​ ​​ пациентов,​ ​​20​ ​​пациентов получают лечение амбулаторно.

Коронавирус в Томской области. Данные на 31 марта

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что в России наступает третья волна коронавируса. 


«К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — цитирует Семенову ТАСС. 


При этом Семенова выразила мнение, что «в ближайший месяц-полтора» в стране будет достигнут популяционный иммунитет. 


В Роспотребнадзоре в свою очередь не согласились с оценкой Минздрава. Глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский усомнился в самой возможности начала третьей волны из-за большого количества переболевших и привитых. 


«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», — сказал он.


Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что заболеваемость COVID-19 в России сейчас снижается, поэтому говорить о третьей волне эпидемии преждевременно. По данным на 31 марта, в России за сутки прибавилось 8275 случаев заболевания. В целом по стране лечение от коронавируса продолжают 480 тысяч человек.

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