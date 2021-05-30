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30 мая,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 30 мая

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За сутки в Томской области от коронавируса скончались пять человек, сообщает региональный оперштаб. Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции, по официальным данным,  составляет 436 человек.

Коронавирус в Томской области: данные на 30 мая

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек.


«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — пояснили в оперштабе.

Также за сутки врачи зарегистрировали 23 случая заражения коронавирусной инфекцией, 15 человек выздоровели.  В России зарегистрировано более 5 миллионов случаев заболевания COVID-19, почти 4,7 миллиона человек выздоровели, 121 162 скончались. 


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