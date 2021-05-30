Коронавирус в Томской области: данные на 30 мая

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За сутки в Томской области от коронавируса скончались пять человек, сообщает региональный оперштаб. Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции, по официальным данным, составляет 436 человек.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек.

«Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых болезни сердечно-сосудистой, эндокринной, бронхолегочной систем. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком», — пояснили в оперштабе.