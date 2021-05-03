Коронавирус в Томской области. Данные на 3 мая

23 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выздоровели от инфекции 10 пациентов.



Таким образом, с начала пандемии ковид официально подтвердился у 32 196 человек. 31 205 человек выздоровели. Известно о 395 летальных случаях.





В ежедневной региональной статистике не учитываются данные по Северску. По данным ФМБА России на 1 мая, в Северске с начала пандемии зарегистрирован 7581 случай заболевания коронавирусом, 7429 человек выздоровели.





Накануне агентство Bloomberg сообщило о третьей волне коронавируса в России. Оперативный штаб назвал сведения Bloomberg «абсолютно неверными» и заявил, что ситуация находится под контролем. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее указывала на то, что разделять пандемию на волны неправильно, так как заболевание, по ее словам, скорее всего, носит сезонный характер и в начале лета может быть очередной спад.



