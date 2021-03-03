Коронавирус в Томской области. Данные на 3 марта

43 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 74 пациента. Скончались двое человек.
«Один входил в группу риска по возрасту, оба – по хроническим заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет региональный штаб.
Общее число заболевших в Томской области достигло 30 400. В эту статистику не входит в Северск, где по данным на 3 марта выявили 7310 случаев заболевания COVID-19. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 87 пациентов, 59 пациентов получают лечение амбулаторно.
Выздоровели в Северске 7091 человек. В регионе — 28 395 пациентов.
Скончался 321, сообщает оперштаб.
За последние сутки в России выявлено 10 535 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии превышает 4,2 млн человек. Число выздоровевших пациентов превышает 3, 8 млн человек. Под медицинским наблюдением по состоянию на 03 марта остаются 549 844 человека.
За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 87 348 человек.