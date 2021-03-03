Коронавирус в Томской области. Данные на 3 марта

«Один входил в группу риска по возрасту, оба – по хроническим заболеваниям, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, онкология. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — уточняет региональный штаб.

43 новых случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 74 пациента. Скончались двое человек.

Общее число заболевших в Томской области достигло 30 400. В эту статистику не входит в Северск, где по данным на 3 марта выявили 7310 случаев заболевания COVID-19. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 87 пациентов,​ ​​59​ ​пациентов получают лечение амбулаторно.





Выздоровели в Северске 7091 человек. В регионе — 28 395 пациентов.





Скончался 321, сообщает оперштаб.