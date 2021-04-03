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03 апреля,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 3 апреля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

25 новых случаев коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 43 пациента, о новых  летальных случаях не сообщается. 

Коронавирус в Томской области: данные на 3 апреля

В целом с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 31,4 тысячи человек. Выписали по выздоровлению 30,3 тысячи пациентов.


По состоянию на 1 апреля на территории Северска выявлено ​7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.

Коронавирус в Томской области: данные на 3 апреля

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлен 9021 новый случай коронавирусной инфекции. Всего заболели 4,57 миллиона человека. От коронавируса умерли в России более 100 тысяч человек. Выздоровели за все время 4,19 миллиона пациентов.



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