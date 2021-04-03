Коронавирус в Томской области: данные на 3 апреля

25 новых случаев коронавируса официально зафиксировали в Томской области за сутки. Выздоровели 43 пациента, о новых летальных случаях не сообщается.

В целом с начала пандемии в Томской области ковид официально подтвердился у 31,4 тысячи человек. Выписали по выздоровлению 30,3 тысячи пациентов.





По состоянию на 1 апреля на территории Северска выявлено ​7469 случаев заболевания коронавирусом и 7290 случаев выздоровления от инфекции. На лечении в респираторном госпитале Северска находятся 54 пациента, еще 11 — в больницах Томска.