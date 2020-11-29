Добрые новости
29 ноября,
2020
2
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 29 ноября

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За последние сутки в Томской области выявили еще 197 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 18 250. Умерли за сутки три человека, сообщает региональный оперштаб. 

Коронавирус в Томской области: данные на 29 ноября

Установлена смерть от коронавирусной инфекции трех человек, входивших в группу риска по сопутствующим заболеваниям, а двое из них — по возрасту. Так, у одного пациента был церебральный спатистический паралич и кахексия (крайнее истощение организма). У второго — сердечно-сосудистые заболевания, отек мозга и легких, сахарный диабет. Третий пациент страдал болезнью Альцгеймера. Также у умерших были диагностированы двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, тромбоэмболия легочных артерий.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 115-ти признаки ОРВИ, у 13-ти пневмония, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.


Таким образом, за весь период в Томской области установлены 18 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 13 197, умерших 165.


Коэффициент распространения инфекции равен 1, свободных коек — 31,6 %.​

Коронавирус в Томской области: данные на 29 ноября

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.