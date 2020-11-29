Коронавирус в Томской области: данные на 29 ноября

За последние сутки в Томской области выявили еще 197 случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 18 250. Умерли за сутки три человека, сообщает региональный оперштаб.

Установлена смерть от коронавирусной инфекции трех человек, входивших в группу риска по сопутствующим заболеваниям, а двое из них — по возрасту. Так, у одного пациента был церебральный спатистический паралич и кахексия (крайнее истощение организма). У второго — сердечно-сосудистые заболевания, отек мозга и легких, сахарный диабет. Третий пациент страдал болезнью Альцгеймера. Также у умерших были диагностированы двусторонняя полисегментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, тромбоэмболия легочных артерий.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 115-ти признаки ОРВИ, у 13-ти пневмония, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.





Таким образом, за весь период в Томской области установлены 18 250 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 13 197, умерших 165.





Коэффициент распространения инфекции равен 1, свободных коек — 31,6 %.​