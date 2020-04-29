Коронавирус в Томской области. Данные на 29 апреля

Из шести случаев заболевания коронавирусной инфекцией два «привозных» из Москвы. Люди находились на самоизоляции, но при появлении признаков ОРВИ были госпитализированы в больницу №3 Томска, где был подтвержден коронавирус. Первоисточниками инфицирования у остальных заболевших стали члены их семей, диагноз которым был установлен ранее.



Двое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый на базе медсанчасти №2 Томска, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы №3. Еще у двоих симптомов нет, они находятся на самоизоляции.



Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление четырех человек.



В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человек, заболевших среди них нет.



За сутки взято на исследование 1.053 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 16.334 исследования.



Таким образом, в Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом: 68 на лечении, 19 выздоровели.

