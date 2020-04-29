Добрые новости
29 апреля,
2020
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 29 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томской области добавилось шесть заболевших коронавирусом. Четыре человека выздоровели, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Из шести случаев заболевания коронавирусной инфекцией два «привозных» из Москвы. Люди находились на самоизоляции, но при появлении признаков ОРВИ были госпитализированы в больницу №3 Томска, где был подтвержден коронавирус. Первоисточниками инфицирования у остальных заболевших стали члены их семей, диагноз которым был установлен ранее.

Двое заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый на базе медсанчасти №2 Томска, двое с признаками ОРВИ — в инфекционное отделение больницы №3. Еще у двоих симптомов нет, они находятся на самоизоляции.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление четырех человек.

В обсерваторе под Томском на 14-дневном карантине находятся 59 человек, заболевших среди них нет.

За сутки взято на исследование 1.053 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 16.334 исследования.

Таким образом, в Томской области зарегистрировано 87 случаев заболевания коронавирусом: 68 на лечении, 19 выздоровели.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.