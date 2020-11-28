Коронавирус в Томской области: данные на 28 ноября

За сутки в Томской области зафиксировано 196 положительных диагнозов COVID-19, на 2 меньше, чем днем ранее, сообщает ИЦК. Пять человек скончались.

Томская область по итогам суток поднялась на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 35-м месте. Сегодня поставлено 196 диагнозов. Количество выздоровевших превышает число заболевших — 238 человек выписаны из стационаров, на 29 меньше, чем вчера.

Как сообщает региональный оперштаб, установлена смерть от коронавирусной инфекции пяти человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, четверо страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением, у одного была диагностирована онкология, у большинства из них также был сахарный диабет. На фоне коронавирусной инфекции у пациентов развилась дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром и инфекционно-токсический шок.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 116-ти признаки ОРВИ, у 24-х пневмония, у 55-ти человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 55 человек.





Таким образом, за весь период в Томской области установлены 18 053 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 12 936, умерших 162.





Коэффицент распространения инфекции равен 1. Наличие свободного коечного фонда — 27,6 %.





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