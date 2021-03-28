Коронавирус в Томской области: данные на 28 марта

За сутки в Томской области ковид подтвердился у 25 жителей региона. Выздоровели 36 человек. Трое человек скончались.
В общей сложности в регионе коронавирусом заболели 31 304 человек. Выздоровели 30 191 человек.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, в числе которых гипертония, сахарный диабет, ожирение, болезнь легких, онкология.
Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
В данной статистике не учитывается Северск. По состоянию на 24 марта 2021 в Северске выявлено 7409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7247 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 69 пациентов, 21 пациент получает лечение амбулаторно.
В целом за пандемию от коронавируса в Томской области скончались 352 человека, сообщает оперштаб.
За сутки в стране ковидом заболели 9088 человек. Всего в стране выявлено 4 519 832 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 97 740 человек.
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