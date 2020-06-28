Коронавирус в Томской области: данные на 28 июня
55 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 2144 человека. За сутки вылечились еще 38 человек.
У 22 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у четверых — пневмония, у остальных симптомов нет, пояснили в региональном оперштабе.
В обсерваторах под Томском находятся 30 человек.
По итогам недели Томская область покинула тройку регионов Сибирского федерального округа с самым большим приростом заболевших COVID-19. Регион переместился со второго места на пятое.
За время пандемии в Томской области скончались от инфекции 14 человек. С 29 мая региональный оперативный штаб не сообщает о случаях смерти от COVID-19.
Коэффициент распространения коронавируса в Томской области приблизился к единице — 0,97.
В Томской области до 10 июля действует режим повышенной готовности. Томичи должны носить маску в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и торговых центров. Они могут гулять и посещать парки, но с соблюдением санитарных норм.
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