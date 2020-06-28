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28 июня,
2020
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Коронавирус в Томской области: данные на 28 июня

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

55 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 2144 человека. За сутки вылечились еще 38 человек. 

У 22 человек наблюдаются признаки ОРВИ, у четверых — пневмония, у остальных симптомов нет, пояснили в региональном оперштабе. 


В обсерваторах под Томском находятся 30 человек.

По итогам недели Томская область покинула тройку регионов Сибирского федерального округа с самым большим приростом заболевших COVID-19. Регион переместился со второго места на пятое. 


За время пандемии в Томской области скончались от инфекции 14 человек. С 29 мая региональный оперативный штаб не сообщает о случаях смерти от COVID-19. 

Коэффициент распространения коронавируса в Томской области приблизился к единице — 0,97. 


В Томской области до 10 июля действует режим повышенной готовности. Томичи должны носить маску в общественном транспорте, в такси, при посещении магазинов и торговых центров. Они могут гулять и посещать парки, но с соблюдением санитарных норм.


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