Коронавирус в Томской области. Данные на 28 февраля

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По данным оперштаба, за сутки в Томской области выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов нет. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 30 266 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели за сутки 81 человек. Всего в числе выздоровевших от коронавирусной инфекции в Томской области за период пандемии — 28 187 человек.