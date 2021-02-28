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Коронавирус в Томской области. Данные на 28 февраля
3 часа назад
По данным оперштаба, за сутки в Томской области выявили 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Летальных исходов нет. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 30 266 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели за сутки 81 человек. Всего в числе выздоровевших от коронавирусной инфекции в Томской области за период пандемии — 28 187 человек.
В России за последние сутки выявлено 11 359 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,3% не имели клинических проявлений болезни. По стране зафиксировано 379 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели в России 12 391 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
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