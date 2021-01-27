Коронавирус в Томской области. Данные на 27 января

По итогам суток в Томской области подтверждено 102 новых случая коронавируса. Область спустилась на пять ступеней и теперь занимает 27 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.





В Северске по состоянию на 27 января выявлено​ ​​ 6922 случая заболевания COVID-19. 6539 пациентов уже выздоровели. Госпитализировано 139 человек,​ ​​ 244​ ​​ пациента получают лечение амбулаторно.





В Томской области (Северск не входит в эту статистику) выписали 132 человека. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Томская область – один из двух регионов Сибири с наименьшей долей выздоровевших пациентов. Так за прошедшую неделю число пациентов, которые справились с коронавирусом увеличилось на 793 человека, их доля увеличилась на 1% и составила 89%.





В сибирском рейтинге регионов с наименьшей долей выздоровевших за Томской и Иркутской областью следуют Алтайский край и Новосибирская область, где с заболеванием справились 90% и 91% пациентов соответственно. Наибольшая доля выздоровевших среди регионов СФО в Республике Алтай, где коронавирус победили 93% заболевших. За ней следуют Кемеровская область, Красноярский край, Республика Тыва и Республика Хакасия с 92% выздоровевших в каждом регионе.



В целом по Сибири число пациентов, которые справились с коронавирусом перешагнуло отметку в 280 000 и составило 286 745 выздоровевших.