Коронавирус в Томской области: данные на 27 марта

В общей сложности в регионе коронавирусом заболели 31 279 человек. Выздоровели 30 155 человек.

За сутки в Томской области ковид подтвердился у 26 жителей региона. Выздоровел 41 человек.

В данной статистике не учитывается Северск. По состоянию на 24 марта 2021​​ на территории Северска выявлено 7409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7247 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 69 ​ пациентов,​ ​​ 21​ ​​ пациент получает лечение амбулаторно.





В целом за пандемию от коронавируса в Томской области скончались 349 человек, сообщает оперштаб.





За сутки в стране ковидом заболели 8 885 человек. Всего в стране выявлено 4 510 744 человека в 85 регионах.





Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 97 404 человека.









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