Добрые новости
27 марта,
2021
1
фото
Новости

Коронавирус в Томской области: данные на 27 марта

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

За сутки в Томской области ковид подтвердился у 26 жителей региона. Выздоровел 41 человек.


В общей сложности в регионе коронавирусом заболели 31 279 человек. Выздоровели 30 155 человек.

Коронавирус в Томской области: данные на 27 марта
Фото: Стопоронавирус.рф

В данной статистике не учитывается Северск. По состоянию на 24 марта 2021​​ на территории Северска выявлено 7409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7247 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 69 ​ пациентов,​ ​​ 21​ ​​ пациент получает лечение амбулаторно.


В целом за пандемию от коронавируса в Томской области скончались 349 человек, сообщает оперштаб.


За сутки в стране ковидом заболели 8 885 человек. Всего в стране  выявлено 4 510 744 человека в 85 регионах. 


Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 97 404 человека.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.