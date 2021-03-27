Коронавирус в Томской области: данные на 27 марта

За сутки в Томской области ковид подтвердился у 26 жителей региона. Выздоровел 41 человек.
В общей сложности в регионе коронавирусом заболели 31 279 человек. Выздоровели 30 155 человек.
В данной статистике не учитывается Северск. По состоянию на 24 марта 2021 на территории Северска выявлено 7409 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7247 человек. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 69 пациентов, 21 пациент получает лечение амбулаторно.
В целом за пандемию от коронавируса в Томской области скончались 349 человек, сообщает оперштаб.
За сутки в стране ковидом заболели 8 885 человек. Всего в стране выявлено 4 510 744 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 387 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса, по официальным данным, скончалось 97 404 человека.
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