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27 февраля,
2021
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Коронавирус в Томской области. Данные на 27 февраля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки в Томской области выявили 54 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, пятеро пациентов скончались. Всего за все время пандемии в регионе подтверждено 30 218 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Коронавирус в Томской области. Данные на 27 февраля

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ишемия головного мозга, онкология и другие. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.

Коронавирус в Томской области. Данные на 27 февраля

За последние сутки в России выявлено 11 534 новых случая коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 439 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 020 человек.

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