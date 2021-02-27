Коронавирус в Томской области. Данные на 27 февраля

Новости

За сутки в Томской области выявили 54 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией, пятеро пациентов скончались. Всего за все время пандемии в регионе подтверждено 30 218 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, среди которых гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, ишемия головного мозга, онкология и другие. Коронавирусная инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом», — говорится в сообщении.