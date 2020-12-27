Коронавирус в Томской области: данные на 27 декабря

Сегодня в Томской области поставили 184 положительных диагноза COVID-19, сообщает ИЦК. Смерть от коронавируса подтвердилась у одного пациента.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки только у двух пневмония, у 108-ми – ОРВИ, у 74-х инфекция протекает бессимптомно.
В обсерваторе находятся четыре человека.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, у него была диагностирована гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.
За весь период в Томской области установлены 23 674 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 19 230, умерших 215.
В России выявили 28 284 новых случаев короны за сутки, 552 смерти, полностью выздоровело 24 390 человек.
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