Коронавирус в Томской области: данные на 27 декабря

Сегодня в Томской области поставили 184 положительных диагноза COVID-19, сообщает ИЦК. Смерть от коронавируса подтвердилась у одного пациента.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки только у двух пневмония, у 108-ми – ОРВИ, у 74-х инфекция протекает бессимптомно.

В обсерваторе находятся четыре человека.





По результатам патологоанатомического заключения зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Пациент входил в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям, у него была диагностирована гипертония, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и хроническая болезнь почек. Коронавирусная инфекция протекала в тяжелой форме, осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 23 674 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 19 230, умерших 215.