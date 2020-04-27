Коронавирус в Томской области. Данные на 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в Томской области зарегистрировано еще девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие из областного центра, шестеро – «контактные» с ранее заболевшими, причины заражения троих выясняют эпидемиологи.





Пять человек госпитализированы в стационары: трое – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, двое – в инфекционное отделение больницы № 3. Тяжелых случаев нет, у заболевших признаки ОРВИ. Еще четыре человека на самоизоляции, симптомов заболевания у них нет.





В обсерваторе на 14-дневном карантине находятся 62 человека, заболевших среди них нет.





За сутки в Томской области взято на исследование 570 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено более 14 400 исследований.





В целом в Томской области зарегистрировано 76 случаев заболевания коронавирусом: 65 находятся на лечении, 11 человек выздоровели.