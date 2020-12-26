Коронавирус в Томской области: данные на 26 декабря

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 196 человек в Томской области, сообщает Информационный центр по коронавирусу. Пять человек скончались от COVID-19. Данные по Северску не входят в ежедневную статистику. В общей сложности в регионе выявлено 23 490 случаев COVID-19.

Томская область по итогам суток поднялась на 39 место в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Сегодня поставлено 196 положительных диагнозов COVID-19. Количество выздоровевших – 213 человек. 5 человек умерли от коронавируса.





«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Четверо входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям. Умершие страдали гипертонией, у троих было ожирение. Установлены по два случая сахарного диабета, ишемии головного мозга и сердца. Также в анамнезе заболеваний у одного была диагностирована эпилепсия, еще у одного — ревматоидный артрит. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — из сообщения оперштаба.





Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 77 человек, у 115-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония.

В обсерваторе находятся восемь человек.





За весь период в Томской области установлены 23 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 029, умерших 214.