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26 декабря,
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Коронавирус в Томской области: данные на 26 декабря

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 196 человек в Томской области, сообщает Информационный центр по коронавирусу. Пять человек скончались от COVID-19. Данные по Северску не входят в ежедневную статистику. В общей сложности в регионе выявлено 23 490 случаев COVID-19.

Коронавирус в Томской области: данные на 26 декабря

Томская область по итогам суток поднялась на 39 место в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Сегодня поставлено 196 положительных диагнозов COVID-19. Количество выздоровевших – 213 человек. 5 человек умерли от коронавируса.


«По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции пяти человек. Четверо входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим хроническим заболеваниям. Умершие страдали  гипертонией, у троих было ожирение. Установлены по два случая сахарного диабета, ишемии головного мозга и сердца. Также в анамнезе заболеваний у одного была диагностирована эпилепсия, еще у одного — ревматоидный артрит. Хронические заболевания способствовали крайне тяжелому течению коронавирусной инфекции, которая сопровождалась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом», — из сообщения оперштаба. 


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 77 человек, у 115-ти признаки ОРВИ, у четырех пневмония.

В обсерваторе находятся восемь человек.


За весь период в Томской области установлены 23 490 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 19 029, умерших 214.

По информации федерального оперштба, в России выявлено 29 258 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 567 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 28 185 человек.


За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 258. Подтверждено 567 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 28 185 человек.

За весь период по России умерло 54 226 человек. За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 426 439.

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