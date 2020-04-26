Коронавирус в Томской области: данные на 26 апреля

В Томской области обнаружили еще один случай заражения COVID-19. Семь заболевших жителей региона выздоровели, их повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Новый диагноз подтвержден у человека, ранее контактировавшего с заболевшим. Пациент чувствует себя хорошо, изолирован под контроль врачей.





Из семи выздоровевших за последние сутки четверо выписаны из стационаров. У троих болезнь протекала бессимптомно, они находились в самоизоляции.





На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Как и вчера, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.





В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.





За сутки в Томской области взято на исследование 311 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13 834 исследования.



