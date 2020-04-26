Коронавирус в Томской области: данные на 26 апреля

В Томской области обнаружили еще один случай заражения COVID-19. Семь заболевших жителей региона выздоровели, их повторные ПЦР-тесты показали отрицательный результат на COVID-19. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Новый диагноз подтвержден у человека, ранее контактировавшего с заболевшим. Пациент чувствует себя хорошо, изолирован под контроль врачей.
Из семи выздоровевших за последние сутки четверо выписаны из стационаров. У троих болезнь протекала бессимптомно, они находились в самоизоляции.
На сегодняшний день 38 больных проходят лечение в стационарах. Как и вчера, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ, остальные находятся на самоизоляции, их состояние удовлетворительное, симптомов заболевания не имеют.
В обсерваторе на 14-дневном карантине 59 человек, заболевших нет.
За сутки в Томской области взято на исследование 311 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 13 834 исследования.
В Томской области зарегистрировано 67 случаев заболевания коронавирусом, 11 человек выздоровели.
Число заболевших COVID-19 в России превысило 80 тысяч человек. За сутки в России коронавирус обнаружили еще у 6361 человека.
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