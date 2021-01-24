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24 января,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 24 января

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области подтверждено 110 новых случаев коронавируса. Выздоровели 115 человек. Область поднялась на три ступени и теперь занимает 24 позицию среди регионов России с наименьшим приростом новых случаев COVID-19.

Коронавирус в Томской области: данные на 24 января
Коронавирус в Томской области: данные на 24 января

По официальным данным, в Томской области с начала пандемии заболели 27 529 человек. В эти цифры не входит статистика по Северску, где ковид диагностировали почти у 7 тысяч человек.


Общее число выздоровевших пациентов составляет 24 536 человек. Скончались в Томской области, по официальным данным, 251 пациент.


Всего на сегодняшний день в стране нарастающим итогом зарегистрировано 3 719 400 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.


За весь период по России умерло, по официальным данным,  69 462 человека. За весь период выписано по выздоровлению по России – 3 131 760.


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