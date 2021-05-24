Добрые новости
24 мая,
2021
Новости

Коронавирус в Томской области. Данные на 24 апреля

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

25 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели восемь человек.


Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 32 687 человек. Выздоровело 31 602 пациентов. Официально сообщается о смерти 426 человек.


Данные по Северску не входят в эту статистику. По состоянию на 19 мая на территории Северска выявлен ​7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38​ ​​ пациентов,​ 31​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.

В Томской области лечение от ковида продолжают 623 человек. В регионе свободно 23,2% коек. 


На конец 2020 года было 2 810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.  


Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта. 


ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.