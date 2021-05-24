Коронавирус в Томской области. Данные на 24 апреля

25 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели восемь человек.
Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 32 687 человек. Выздоровело 31 602 пациентов. Официально сообщается о смерти 426 человек.
Данные по Северску не входят в эту статистику. По состоянию на 19 мая на территории Северска выявлен 7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38 пациентов, 31 пациент получает лечение амбулаторно.
В Томской области лечение от ковида продолжают 623 человек. В регионе свободно 23,2% коек.
На конец 2020 года было 2 810 коек для лечения больных коронавирусом. С января 2021 года из-за спада уровня заболеваемости лечебные учреждения стали возвращаться к работе по основному профилю. Так на 16 апреля 2021 года в регионе было развернуто 904 койки, а на 6 мая фонд составлял 665 коек.
Власти готовят к открытию резервный госпиталь, который развернется во Дворце зрелищ и спорта.
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