Коронавирус в Томской области. Данные на 24 апреля

25 случаев ковида подтверждено в Томской области за сутки. Выздоровели восемь человек.





Общее число заболевших с начала пандемии в регионе составляет 32 687 человек. Выздоровело 31 602 пациентов. Официально сообщается о смерти 426 человек.





Данные по Северску не входят в эту статистику. По состоянию на 19 мая на территории Северска выявлен ​7661 случай заболевания COVID-19, выздоровело 7493 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 38​ ​​ пациентов,​ 31​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.