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23 мая,
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Коронавирус в Томской области: данные на 23 мая

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.  17 человек выздоровели, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Коронавирус в Томской области: данные на 23 мая

«Томская область – 24», – таковы данные портала стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в Томской области COVID-19 заразились 32 662 человека, выздоровели 31 594  человека (17 за прошедшие сутки), умерло 426.


Напомним, что в ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 22 мая в Северске с начала пандемии зарегистрировано 7 665 случая заболевания COVID-19, 7 507 человек выздоровели.


Добавим. что на 23 мая в России зарегистрировано более 5 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 4,6 миллиона человек выздоровели, 118 482 скончались (357 за сутки).

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