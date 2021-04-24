Коронавирус в Томской области: данные на 24 апреля

27 случаев ковида подтвердили в Томской области за сутки, столько же человек выписали. О летальных случаях не сообщается.
В целом с начала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 31 979 человек. 31 040 из них выздоровели. Скончались, по официальным данным, 386 пациентов.
По состоянию на 21 апреля, на территории Северска выявлено 7550 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7386 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 52 пациента, 21 пациент получает лечение амбулаторно.
За последние сутки в России выявлено 8 828 случаев COVID-19, зафиксировано 399 летальных исходов. За весь период, по данным федерального оперштаба, в России от коронавируса скончалось 107 900 человек.