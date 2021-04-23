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23 апреля,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 23 апреля

ТВ2
ТВ2
35 минут назад

24 случая ковида подтвердили в Томской области за сутки. 25 человек выписали. О летальных случаях не сообщается.


В целом с начала пандемии в Томской области коронавирус подтвердился у 31 952 человек. 31 013 из них выздоровели. Скончались, по официальным данным, 386 пациентов.

Коронавирус в Томской области: данные на 23 апреля

По состоянию на 21 апреля,​​ на территории Северска выявлено​ ​7550 случаев заболевания COVID-19. Выздоровело 7386 пациентов. На лечении в респираторном госпитале Северска находится 52​ ​​пациента,​ ​​21​ ​​пациент получает лечение амбулаторно.

За последние сутки в России выявлен 8271 случай COVID-19.
 
В целом ковидом заболели 4,74 млн человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 4,37 млн пациентов. 
 
За весь период в России от коронавируса скончалось 107 501 человек.

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