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Коронавирус в Томской области: данные на 22 ноября

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

В Томской области за сутки заразились коронавирусом еще 203 человека, сообщает оперштаб. По официальной статистике, в регионе за сутки умерли пять человек.

Коронавирус в Томской области: данные на 22 ноября

По информации ИЦК, Томская область по итогам суток не поменяла позиции в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Она находится на 33 месте. Сегодня поставлено 203 положительных диагноза COVID-19, на 4 больше, чем днем ранее. Количество выздоровевших вновь превысило число заболевших — 254 человека выписаны из стационаров. 5 летальных исходов отмечено за сутки.

«По результатам паталогоанатомических исследований установлена смерть от коронавирусной инфекции пяти человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. Все страдали болезнями сердечно-сосудистой системы, у двоих были сахарный диабет и хронические болезни почек, у одного ожирение. На фоне коронавируса у пациентов развились дыхательная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок», — отметили в оперштабе.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 44 человек, у 149-ти есть признаки ОРВИ, у 10-ти пневмония.

В обсерваторах находятся 39 человек.


За весь период в Томской области установлено 16 862 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 11 491, умерших 151 человек. 

Коронавирус в Томской области: данные на 22 ноября

Также за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 581. 
Подтвержден 401 летальный случай. Выписано по выздоровлению 18 008 человек.


Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 2 089 329 случаев (+1,2 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 36 179 человек.


За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 595 443 человека. 



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