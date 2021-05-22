Коронавирус в Томской области: данные на 22 мая

В Томской области за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию еще у 23 жителей; 40 человек выздоровели. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента, за все время от пандемии скончались в регионе 426 человек.
Так, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 32 638 человек. Об этом сообщает оперштаб Томской области.
По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.
Добавим, что в ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 21 мая в Северске с начала пандемии зарегистрирован 7661 случай заболевания COVID-19, 7497 человек выздоровели.
Всего 22 мая в России зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 4,6 миллиона человек выздоровели, 118 125 скончались (386 за сутки).