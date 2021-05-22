Коронавирус в Томской области: данные на 22 мая

В Томской области за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию еще у 23 жителей; 40 человек выздоровели. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента, за все время от пандемии скончались в регионе 426 человек.







Так, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 32 638 человек. Об этом сообщает оперштаб Томской области.