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22 мая,
2021
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Коронавирус в Томской области: данные на 22 мая

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томской области за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию еще у 23 жителей; 40 человек выздоровели. За сутки от коронавируса умерли четыре пациента, за все время от пандемии скончались в регионе 426 человек.


 Так, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии составило 32 638 человек. Об этом сообщает оперштаб Томской области.

По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком.

Коронавирус в Томской области: данные на 22 мая

Добавим, что в ежедневной региональной статистике по COVID-19 данные по ЗАТО Северск не учитываются. По последней информации, опубликованной на сайте ФМБА России, на 21 мая в Северске с начала пандемии зарегистрирован 7661 случай заболевания COVID-19, 7497 человек выздоровели.


Всего 22 мая в России зарегистрировано около 5 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 4,6 миллиона человек выздоровели, 118 125 скончались (386 за сутки).

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